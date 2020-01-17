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كيكي سيتين يرفض رجوع لاعب برشلونة المعار
الجمعة 17/يناير/2020 - 09:33 ص
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علي ماهر حلمى
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ذكرت تقارير اسبانية اليوم رغبة كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الاسباني في عدم رجوع لاعب النادي الكتالوني المعار إيمرسون لصفوف نادي ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة بإمكانه دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد إعارة اللاعب البرازيلي الشاب مع ريال بيتيس، الذي يحظى بإمكانية لشراء اللاعب عقب انتهاء مدة إعارته ولكن الاعب قد يواجه احتمالية عدم العودة للبارسا في ظل وجود المدرب الجديد كيكي سيتين.
وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة:" يأتي هذا رغم أن المدافع سبق وأبدى رغبته في العودة للفريق الكتالوني من أجل صناعة التاريخ معه حيث قال في تصريحات "حلمي هو تحقيق الانتصارات مع برشلونة، أن أبذل كل ما لدي في ريال بيتيس لكي أصل للبارسا".
واختتم الصحيفة تقريرها:" وصل إيمرسون لصفوف بيتيس حين كان كيكي سيتين مديرا فنيا للفريق، ولم يكن المدرب يعتمد عليه كثيرا، ما يعني أنه لم يكن مقتنعا به بشكل كبير لكن هذا الوضع تغير مع المدرب الحالي للفريق الأندلسي، روبي، الذي يدفع بإيمرسون أساسيا، ما أظهر مواهب وقدرات اللاعب الشاب إيمرسون يبلغ من العمر 21 عاما وأمامه مستقبل كبير مع النادي الكتالوني بعد انتهاء إعارته".
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