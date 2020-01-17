بعد تجديد عقده مع شالكه.. موهبة المغرب يثير الجدل بتصريحات مثيرة

وقع اللاعب الدولي المغربي أمين حارث المحترف ضمن صفوف نادي شالكه الألماني عقد جديد مع فريقه الألماني شالكه حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.







وقال آمين حارث بعد تحديد عقده:" احلم بتحقيق قفزة نوعية واللعب في صفوف أندية أوروبية كبيرة مستقبلا المدرب ديفيد فاجنر، لعب دورًا محوريًا في تألق الفريق هذا الموسم بعد الأزمة التي عاشها الموسم الماضي".





وأضاف حارث:" أريد في يوم من الأيام أن ألعب في صفوف فرق تكون دائمًا حاضرة في ربع ونصف نهائي أو نهائي دوري أبطال أروبا اريد أن أتقدم إلى الأمام، لكنني ألعب الآن في صفوف نادٍ كبير، وأنا مدين له بالكثير، ولذلك مددت عقدي معه حتى أضع نهاية لكل التكهنات".