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أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-1-2020 بعد التراجع الأخير

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:24 ص
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أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
الفجر الاقتصادي
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أسعار الحديد اليوم 

تستعرض بوابة الفجر أسعار الحديد في السوق المصري بعد أن تراجعت أمس للمرة الثالثة في 2020، لينخفض  الجارحي بنحو 150 جنيهًا، والمراكبي تراجع بنحو 125 جنيهًا، وهبط مصر إستيل بنحو 200 جنيهًا، وسبقهم تخفيض شركة السويس للصلب وحديد المصريين الأسعار بنحو 300 جنيه.

وأرجعت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، التراجع في سعر طن الحديد لانخفاض سعر خام الحديد عالميًا وتراجع سعر الدولار حيث يسجل "البليت" في الأسواق العاملية سعر 425 دولار.

أسعار الحديد اليوم فى الأسواق 

سعر حديد عز اليوم 10250 جنيهًا للطن

سعر حديد المصريين 10050 جنيهًا للطن


سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن

سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن 


سعر حديد بشاي 10 آلاف و200 جنيها للطن


سعر حديد المراكبي 9.650 آلاف للطن


سعر حديد سرحان  10 آلاف و100 جنيه للطن


سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن


سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن

سعر حديد السويس 10050 جنيها للطن

سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن

سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن

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