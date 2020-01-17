يوفنتوس يقترب من جوهرة بريشيا







يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي مساعيه نحو ضم النجم الإيطالي الدولي الشاب ولاعب وسط فريق بريشيا سانرو تونالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وأشارت صحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، أن إدارة البيانكونيري تعمل على ضم أبرز المواهب الشابة في الدوري الإيطالي، لتشكيل فريق قوي يقود النادي في المستقبل.





وأضافت الصحيفة، أن المدير الرياضي للفريق فابيو باراتيتسي يسعى لإنهاء المفاوضات مع بريشيا، من أجل استقطاب تونالي للفريق في الوقت الحالي.





وأفادت التقارير، أن رئيس نادي بريشيا سيلينيو لن يتنازل عن الحصول على مبلغ 50 مليون يورو نظير الإستغناء عن اللاعب صاحب الـ 20 عاماً.





وذكرت الصحيفة، أن إدارة يوفنتوس مستعدة لتلبية مطالب بريشيا المادية، في ظل تمتع اللاعب بقدرات فنية كبيرة بالإضافة لصغر سنه.





وتبدو إدارة اليوفي مستعدة لإقحام بعض اللاعبين المطلوبين في بريشيا، من أجل تخفيض قيمة الصفقة، وفق التقارير.





جدير بالذكر أن يوفنتوس سبق له وأن ضم نجماً صغيراً آخر وهو السويدي ديان كلوسيفسكي لاعب فريق أتالانتا المعار لنادي بارما.





ويلقى تونالي إهتماماً من العديد من الأندية داخل إيطاليا وخارجها، لعل أبرزها فريق إنتر ميلان، وناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.