أخبار سارة لسيتين قبل موقعة غرناطة







تلقى مدرب فريق برشلونة الجديد كيكي سيتين خبرين سارين اليوم الخميس، في استعدادات الفريق لمواجهة غرناطة يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني.





وعاد الثنائي الدولي البرازيلي أرثر ميلو والألماني مارك أندريه تير شتيجن لتدريبات الفريق الجماعية اليوم، إستعداداً لمواجهة النادي الأندلسي في افتتاح الدور الثاني من الليجا.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم، أن ميلو خاض التدريبات الجماعية بشكل كامل، وبات جاهزاً لخوض المباراة، وفق رؤية كيكي سيتين.





فيما أضافت ماركا، أن تير شتيجن مازال أمامه بعض الوقت للتعافي بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به في الركبة، لذلك فرص مشاركته في اللقاء مستبعدة تماماً.





وغاب الثنائي ميلو وشتيجن عن مباريات البارسا خلال الفترة الماضية، حيث غابا عن منافسات اكأس السوبر الإسباني التي أقيمت مؤخراً في المملكة العربية السعودية.





ويتواصل غياب الفرنسي عثمان ديمبلي الذي مازال أمامه شهر من الآن للعودة للمشاركة في المباريات، فيما انتهى موسم الأوروجواياني لويس سواريز الذي أجرى جراحة في الركبة.





ويغيب عن المباراة الدولي الهولندي فرانكي دي يونج، الذي تلقى بطاقة حمراء في مواجهة الفريق الأخيرة في الليجا ضد إسبانيول، والتي انتهت بتعادل الإيجابي 2-2.





ويستضيف برشلونة ففريق غرناطة الأحد المقبل 19 يناير بملعب كامب نو، في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.