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ريال مدريد يطوي صفحة بوجبا

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:18 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني سيصرف النظر عن ضم متوسط ميدان مانشستر يونتايتد الإنجليزي ومنتخب فرنسا بول بوجبا.


وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية، أن إدارة النادي الملكي أزالت بوجبا من قائمة إهتمامتها، بالرغم من رغبة المدير الفني الفرنسي للفريق زين الدين زيدان بإستقدامه.


وأضافت سبورت في تقريرها، أن إصابات بزجبا المتكررة والمشاكل التي يقوم اللاعب بافتعالها خارج الملعب هي السبب الرئيسي وراء تحول الريال عن اللاعب، بالإضافة لتألق لاعب الوسط الأوروجواياني الشاب فيديريكو فالفيردي في الفترة الحالية.


ويتجه ريال مدريد لأهداف أخرى في وسط الملعب في الفترة الحالية، للتعاقد معها في الميركاتو الصيفي المقبل.


ويبرز النجمين، دوني فان دي بيك لاعب فريقأياكس أمستردام الهولندي، والإسبانب فابيان رويز نجم نابولي الإيطالي كأقرب الأسماء المتوقع انتدابها من فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لا سيما الأول التي أشارت عدة تقارير لوججود اتفاق حول ضمه بالفعل.


من جهة أخرى، زعمت "توتو سبورت" الإيطالية، أن بوجبا لم تبق له خيار سوى العودة لناديه السابق يوفنتوس، المهتم الوحيد بخدمات بوجبا حالياً بعد إنسحاب ريال مدريد.


وحاول ريال مدريد ضم بوجبا في فترة الإنتقالاات الصيفية الماضية، دون التوصل مع إتفاق حول القيمة المالية للصفقة مع ناديه مانشستر يونايتد.
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