Advertisements
Advertisements
Advertisements

الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:17 ص
Advertisements
الميريا يوزع تيشيرتات في شوارع مصر
الميريا يوزع تيشيرتات في شوارع مصر
Advertisements
نظم نادي الميريا الإسباني، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حملات توعية في المدارس المصرية وشوارع مصر وتوزيع تيشيرتات الفريق الأول لكرة القدم مجانًا على الأطفال

ونشر رئيس نادي الميريا الإسباني، على صفحته، عددًا من الصور، أثناء تلك الحملات، وتوزيع تي شيرت النادي في المدارس، وصورًا أثناء توزيعها في عدد من الشوارع.

وكتب رئيس نادي الميريا الإسباني: "نادي ألميريا قرر إنه يسيب بصمة في أطفال مصر بحملات التوعية في المدارس، كنوع من نشر البسمة اللي كتير من أطفالنا محتاجينها لتشجيع العمل الخيري، معا لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية ونشر الأمل".

الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)
الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)
الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)
الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)
الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)
الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)
الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)
الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)
الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)
الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي الميريا تركي آل الشيخ الميريا يوزع تيشيرتات الميريا الاسباني الميريا

أخبار تهمك

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز 84 عام

منذ أقل من ساعتين

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 13 ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ يوم

وفاة نجم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 16 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

خاص لـ"الفجر الفني".. أشرف زكي يؤكد وفاة أم الغلابة

منذ أقل من ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ ساعتين و 38 دقيقة

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. تركي آل الشيخ يرتدي قميص ألميريا الإسباني

تركي آل الشيخ يعلن أولى صفقات ألميريا

عاجل.. ألميريا يضم أولى صفقاته في عهد تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لأهداف ومهارات نجم ألميريا الجديد

تركي آل الشيخ يستعرض صفقات ألميريا في الميركاتو الصيفي

آل الشيخ يُعلن عن صفقة جديدة.. تعرف على 10 صفقات نارية لنادي ألميريا الاسباني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

خاص لـ"الفجر الفني".. أشرف زكي يؤكد وفاة أم الغلابة

09:29 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

عاجل.. وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز 84 عام

08:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status