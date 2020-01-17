الميريا الإسباني يتجول شوارع ومدارس مصر ويوزع تيشيرتات مجانًا (صور)

نظم نادي الميريا الإسباني، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، حملات توعية في المدارس المصرية وشوارع مصر وتوزيع تيشيرتات الفريق الأول لكرة القدم مجانًا على الأطفال





ونشر رئيس نادي الميريا الإسباني، على صفحته، عددًا من الصور، أثناء تلك الحملات، وتوزيع تي شيرت النادي في المدارس، وصورًا أثناء توزيعها في عدد من الشوارع.





وكتب رئيس نادي الميريا الإسباني: "نادي ألميريا قرر إنه يسيب بصمة في أطفال مصر بحملات التوعية في المدارس، كنوع من نشر البسمة اللي كتير من أطفالنا محتاجينها لتشجيع العمل الخيري، معا لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية ونشر الأمل".



