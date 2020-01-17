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الزمالك يخطط لخطف نجم الأهلي

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:16 ص
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الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن المغربي وليد أزارو نجم الأهلي تلقى اتصالات كثيرة من وكيل أعماله أخبره فيها عن رغبة إدارة الزمالك في ضمه إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت التقارير الصحفية أن جهاز الكرة في الزمالك يخطط للتعاقد مع أزارو في حال رحيله عن الأهلي رسميًا في الساعات القليلة المقبلة خصوصًا أن أزارو سبق له اللعب تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه من المقرر أن يحسم أزارو موقفه من عرض الزمالك في الساعات القليلة المقبلة.
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