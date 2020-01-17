سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة سيقوم بتغيير نظام الفريق في التعامل مع المباريات وذلك قبل خوضه مواجهته الأولى أمام غرناطة الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين في الدوري ال

إسباني.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن سيتين قرر إجراء دورات تدريبية أيام المباريات التي يخوضها الفريق وأن لاعبو الفريق أدوا بذلك 4 جلسات مران إضافية.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيواجه غرناطة مساء الأحد المقبل وأن سيتين قرر أن يتدرب اللاعبون في الصباح مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ذلك يعتبر تغييرا جديدا مقارنة بالنظام الذي كان يسير عليه الفريق تحت قيادة إرنستو فالفيردي بينما كان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الحالي وبرشلونة السابق يعتمد على نفس نظام سيتين.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه حتى الآن ليس من المؤكد إذا كان سيستمر هذا النظام في الفترة المقبلة أم أنه بسبب مباراة سيتين الأولى فقط.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة أجرى مرانا صباح اليوم على أن يعود للتدريب مساء غد الجمعة ثم صباح السبت يتبعه مؤتمراً صحفياً لسيتين بينما سيتدرب الفريق يوم الأحد في الساعة الثانية عشر ظهراًً بالتوقيت المحلي.