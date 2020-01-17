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بالأرقام.. مسيرة الأهلي محليًا وإفريقيًا خلال الموسم الحالي

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:47 ص
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الاهلي
الاهلي
عبدالقادر عرابي
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حقق النادي الأهلي فوزاً كاسحاً أمس الخميس، على ضيفه طنطا بخماسية دون رد، في لقاء الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي شهده ملعب القاهرة الدولي.



وسجل أهداف المارد الأحمر حسين الشحات وأحمد الشيخ ومروان محسن والوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا.


أرقام الأهلي محلياً

خاض النادي الأهلي على المستوى المحلي حتى الآن 13 مباراة بواقع 11 مباراة في الدوري المصري، ومباراة وحيدة في كأس مصر وكأس السوبر المصري.


وحقق النادي الأهلي العلامة الكاملة في تلك اللقاءات بالفوز دون خسارة نقطة واحدة بنسبة فوز 100%.


سجل لاعبو الأهلي 39 هدف، بواقع 33 هدفاً في بطولة الدوري، وثلاث أهداف في لقاء السوبر ضد الزمالك ومثلها في لقاء دور الـ 32 من بطولة الدوري المصري.


واهتزت شباك الأحمر محلياً في خمس مناسبات، هدفين من الزمالك في السوبر، وهدف في مباراة بني سويف في الكأس، وهدف من أسوان ومصر في الدوري.


وتغلب المارد الأحمر على أندية سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ومصر المقاصة ووادي دجلة وأسوان ومصر والإتحاد السكندري والإسماعيلي وحرس الحدود وطنطا في الدوري المصري، والذي يتصدره وحيداً برصيد 33 نقطة.


وفاز الأهلي على الزمالك في لقاء السوبر المصري مطلع الموسم، بينما أقصى بني سويف في دور الـ 32 في كأس مصر.


مسيرة الأهلي الأفريقية

خاض النادي الأحمر 8 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، بواقع مباراتان في الدور التمهيدي ضد إطلع برة بطل جنوب السودان، حيث تفوق بنتيجة 13-0 بمجموع المبارتين.


كما خاض الأهلي مبارتين في دور الـ 32 ضد نادي كالوم ستارز بطل غينيا الإستوائية، حيث تفوق نادي القرن بنتيجة 6-0 في مجموع المبارتين.


دور المجموعات

وقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم ستارز بطل زيمبابوي.


خاض الأهلي 4 مباريات في المجموعة، حيث جمع 7 نقاط بالفوز في لقائين على الهلال السوداني وبلاتينوم، مقابل خسارة وحيدة أمام النجم الساحلي، وتعادل وحيد ضد بلاتينوم خارج القواعد.


سجل لاعبي الأهلي 5 أهداف في المجموعة، فيما تلقت شباكه 3 أهداف، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف النجم المتصدر برصيد 9 نقاط.


وبشكل عام، خاض الأهلي 21 مباراة في عموم البطولات، حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في مباراة وحيدة وخسر مثلها، سجل لاعبوه 63 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فقط.
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