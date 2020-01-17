بالأرقام.. مسيرة الأهلي محليًا وإفريقيًا خلال الموسم الحالي





وبشكل عام، خاض الأهلي 21 مباراة في عموم البطولات، حقق الفوز في 19 مباراة، وتعادل في مباراة وحيدة وخسر مثلها، سجل لاعبوه 63 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فقط.