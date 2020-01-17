عبدالعزيز بن فهد يفاجئ المواطن الذي سُرقت دراجته في جدة بهدية "غير متوقعة"! (فيديو)

قدم الأمير عبدالعزيز بن فهد هدية للمواطن السعودي الذي اشتكى من سرقة دراجته في جدة، عبارة عن 200 ألف ريال، في حين أن الدراجة كان قد اشتراها بـ 1500 ريال فقط.





وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمواطن والذي أكد أنها وسيلة المواصلات الوحيدة التي يملكها ولم يعد بمقدوره الذهاب للعمل.





وظهر المواطن في الفيديو وهو يبكي بشدة متأثرًا لفقدان دراجته، قائلًا إنه اشترى الدراجة مستعملة بمبلغ 1500 ريال وسرقت منه في جدة، وهو الآن مهدد بالفصل من العمل لعدم استطاعته الذهاب للدوام.





وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع حالة الرجل، وعلق فايز المالكي على المقطع بقوله: "عبدالعزيز بن فهد يتكفل لصاحب الدباب بمبلغ 200 ألف ريال، أسال الله أن يبارك في رزقك ومالك وعيالك ويرحم والديك يابو تركي"، كما أضاف معلق آخر مواسيًا المواطن تعليقًا قال فيه: "راحت منك دراجة أبشر بسيارة".



