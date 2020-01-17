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أوكرانيا: التعرف علي جثث جميع ضحايا الطائرة المنكوبة في ايران

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:47 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ترجمة: منار طارق
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قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إنه تم التعرف على جثث جميع الأوكرانيين الـ11، الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي في إيران وسيتم نقلهم إلى أوكرانيا يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير.

وقالت الدول الخمس التي مات مواطنوها، عندما أسقطت إيران طائرة ركاب أوكرانية، إنه يجب على طهران دفع تعويضات لأسر الضحايا، قائلة إن "العالم يراقب ردها".

وقد تحطمت الطائرة التابعة لشركة الطيران الأوكرانية بطهران، بعدما أصيبت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ، يوم الأربعاء الماضي، ولقي جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 176 شخصا مصرعهم، وهم رعايا كل من أوكرانيا وكندا وإيران والسويد وأفغانستان وبريطانيا.

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الكلمات المفتاحية

تحطم الطائرة الاوكرانية في ايران اوكرانيا تعلن التعرف علي جثث ضحايا الطائرة

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