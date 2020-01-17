Advertisements
Advertisements
Advertisements

10 نصائح مرورية عليك اتباعها عند سقوط الأمطار

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:43 ص
Advertisements
طقس سيء
طقس سيء
هدير حمزة
Advertisements
قدمت الإدارة العامة للمرور، العديد من النصائح للسائقين، في أثناء السير على الطرق والمحاور والميادين؛ للوقاية من مخاطر سقوط الأمطار، وانتشار الشبورة المائية، وتحفظا لعدم وقوع حوادث، والحفاظ على سيل الحركة المرورية.

زاستعرضت إدارة المرور 10 نصائح، على السائقين اتباعها خصوصا مع سوء الأحوال الجوية التي نشهدها اليوم، وهم كالتالي:

1- ضرورة مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن في أي لحظة.

2- استعمال الأضواء ليلًا ونهارًا وبشكل معتدل.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، وعدم الاحتكاك بأطراف السيارات الأخرى، لتحسين العمل الفرامل وتجنب الاصطدام في أي موقف.

4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، مما يؤدي لحجب الرؤية.

6- عدم استخدام التليفون المحمول في أثناء القيادة، والتركيز في الطريق والقيادة.

7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث، ويصعب السيطرة على السيارات في هذه الحالة.

8 - زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية.

10_حال وجود أي عقابات أو عند وقوعك قي مشكلة سارع في الاتصال على 01221110000
وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرور مخالفات مرورية كمين مروري المرور الإدارة العامة للمرور أخبار المرور

أخبار تهمك

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

وفاة نجم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"

منذ ساعتين و 28 دقيقة

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 10 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. أشرف زكي يؤكد وفاة أم الغلابة

منذ أقل من ساعة

سيتين يستعين بحوارديولا لتدريب برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز 84 عام

منذ أقل من ساعتين

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 16 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ يوم

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

خاص لـ"الفجر الفني".. أشرف زكي يؤكد وفاة أم الغلابة

09:29 ص

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

عاجل.. وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز 84 عام

08:40 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status