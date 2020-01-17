10 نصائح مرورية عليك اتباعها عند سقوط الأمطار



زاستعرضت إدارة المرور 10 نصائح، على السائقين اتباعها خصوصا مع سوء الأحوال الجوية التي نشهدها اليوم، وهم كالتالي:



1- ضرورة مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن في أي لحظة.



2- استعمال الأضواء ليلًا ونهارًا وبشكل معتدل.



3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، وعدم الاحتكاك بأطراف السيارات الأخرى، لتحسين العمل الفرامل وتجنب الاصطدام في أي موقف.



4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.



5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، مما يؤدي لحجب الرؤية.



6- عدم استخدام التليفون المحمول في أثناء القيادة، والتركيز في الطريق والقيادة.



7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث، ويصعب السيطرة على السيارات في هذه الحالة.



8 - زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.



9- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية.



10_حال وجود أي عقابات أو عند وقوعك قي مشكلة سارع في الاتصال على 01221110000

وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

قدمت الإدارة العامة للمرور، العديد من النصائح للسائقين، في أثناء السير على الطرق والمحاور والميادين؛ للوقاية من مخاطر سقوط الأمطار، وانتشار الشبورة المائية، وتحفظا لعدم وقوع حوادث، والحفاظ على سيل الحركة المرورية.