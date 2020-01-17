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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة العدالة ضد النصر بث مباشر

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:30 ص
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جدول_ مبارايات_ اليوم
جدول_ مبارايات_ اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 17 / 1 / 2020، أبرزها مباراة العدالة ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.


ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ20"

ديبورتيفو ليجانيس ضد خيتافي، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.


جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ18"

شالكه ضد بروسيا مونشنجلادباخ، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.


جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "الدور ربع النهائي"

العدالة ضد النصر، تقام المباراة في تمام 6:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

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