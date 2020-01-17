هل يكتب قدوم فيرنانديز نهاية بوجبا مع مانشستر يونايتد ؟





وسبق مانشستر يونايتد بذلك غريمه ريال مدريد في ضم اللاعب، حيث كان اللاعب مستهدفاً من قبل النادي الملكي منذ وقت بعيد.





وبالطبع ستؤثر تلك الصفقة على وضعية نجم الفريق، الدولي الفرنسي بول بوجبا، الذي مازال مستقبله مع الفريق يسوده الغموض، حيث سيشكل برونو تهديداً حقيقياً له داخل الفريق، في ظل الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها البرتغالي صاحب الـ 25 عاماً.