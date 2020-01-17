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هل يكتب قدوم فيرنانديز نهاية بوجبا مع مانشستر يونايتد ؟

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:26 ص
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بوجبا
بوجبا
عبدالقادر عرابي
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بات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على مقربة من الإعلان رسمياً عن ضم أولى صفقاته في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.


وتتمثل الصفقة في الدولي البرتغالي ونجم وسط فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديز، والذي ارتبط بالإنتقال للشياطين الحمر، منذ فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.


وأشارت تقارير إنجليزية وبرتغالية أمس الخميس، بوجود إتفاق بين إدارة الناديين على إنتقال اللاعب، في ظل وجود أنباء تفيد بغلق الصفقة على نحو ما يقارب من 60 مليون يورو.


وسبق مانشستر يونايتد بذلك غريمه ريال مدريد في ضم اللاعب، حيث كان اللاعب مستهدفاً من قبل النادي الملكي منذ وقت بعيد.


وبالطبع ستؤثر تلك الصفقة على وضعية نجم الفريق، الدولي الفرنسي بول بوجبا، الذي مازال مستقبله مع الفريق يسوده الغموض، حيث سيشكل برونو تهديداً حقيقياً له داخل الفريق، في ظل الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها البرتغالي صاحب الـ 25 عاماً.


كما سيعطي إنضمام فيرنانديز مؤشراً قوياً على إمكانية رحيل بوجبا في نهاية الموسم الحالي، بعد أن خاض موسماً صعباً بملعب أولد ترافورد.


وزين بوجبا موسمه الحالي بالإصابات المتتالية في الكاحل والركبة، بالإضافة لمشاكله وصداماته مع إدارة الفريق، التي إتهمته بإفتعال الإصابات، الأمر الذي جعل اللاعب خارج حسابات مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير.


وتسببت مشاكل بوجبا في رغبة مانشستر يونايتد في التخلص من اللاعب حسب التقارير المقربة من اليونايتد، حيث من المقرر أن تقوم إدارة الفريق بالإستماع للعروض المقدمة له.


وأصبح فريق يوفنتوس الإيطالي هو المهتم الوحيد حالياً بخدمات بوجبا، بعد أن صرف ريال مدريد النظر عن ضم اللاعب وفق التقارير، لاسيما بعد تهكم رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز عليه في إحدى الللقاءات الصحفية.


كما اقترب ريال مدريد بالفعل من تدعيم خط وسطه في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بوجود شبه إتفاق حول ضم لاعب فريق أياكس أمستردام دوني فان دي بيك، وذلك ما يعزز من فرضية عدم تفكير اللاعب في بوجبا.
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