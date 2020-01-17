قبل مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية .. فاران يكيل المديح لراموس







انهال قلب دفاع منتخب فرنسا وفريق ريال مدريد الإسباني رافائي فاران بالمديح على زميله وقائد الفريق سيرجيو راموس، وذلك قبل مباراة فريق ريال مدريد ضد أشبيلية، السبت المقبل.





وصرح فاران أن راموس دوماً ما يجد الدوافع بشكل يومي لتألقه وقيادة فريقه نحو الألقاب، مشيراً لتأثير راموس عليه بشكل إيجابي، طوال فترة وجوده في النادي الملكي.





وتحدث فاراان لشبكة DAZN قائلاً: " هدفي هو التتويج بكل البطولات التي أخوضها، دوماً نيل اللقب يدفعك للبحث عن اللقب التالي، حصلت على ألقاب لم أكن أحلم بها".





وواصل: " تأثرت كثيراً بسيرجيو راموس وبيبي، وهما يلعبان في نفس مركزي، كما تأثرت بتواجد كريستيانو رونالدو الذي يعد مثلاً أعلى لكل لاعبي كرة القدم".





وتابع: " تعلمت عقلية الفوز من راموس، دائما ما يجد الدوافع للفوز بالبطولات، إنه يريد الفوز حتى في التدريبات، فهو يمتلك خبرة كبيرة".





وأضاف: "عندما تكون لاعباً في ريال مدريد، هذا يعني أن تكون في قمة التركيز، حيث لا مجال لحدوث أخطاء، فنحن مطالبون بالدفاع بشكل جيد، والضفط المتواصل على الخصوم".





وعن هازارد واصل فاران: " هو لاعب رائع وأشعر بالسعادة عند اللعب بجواره، فهو يمتلك موهبة كبيرة، ويستطيع إحداث الفارق في الملعب".





وعن مواجهة ميسي استطرد: " هو لاعب من طراز فريد، مواجهته تختلف عن باقي اللاعبين، يجب أن تكون في قمة التركيز، وغير مطالب بترك مساحات".





وحول مديره الفني زين الدين زيدان أتم فاران: " زيدان يعد بمثابة قدوة لي، فهو دائماً ما يتحلى بالهدوء والإيجابية والثقة بالنفس".





ويقضي صاحب الـ 26 عاماً موسمه التاسع مع النادي الملكي، والذي إنضم إليه في صيف عام 2011 قادماً من نادي لانس الفرنسي.





يذكر أن مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية ستقام غداً السبت 18 يناير بملعب سانتياجو بينابيو، لحساب الجولة 20 من الدوري الإسباني.