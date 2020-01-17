اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة أسوان

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع المياه عن 18 منطقة بالمحافظة لمدة 10 ساعات إعتبارا من العاشرة مساء اليوم الجمعة، وحتي الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 18/1/2020 وذلك للقيام بأعمال تركيب قواطع كهرباء بمحطة مياه جبل تقوق .





والمناطق هي: ( الجزيرة حتي كلية الهندسة - الحكروب - الناصرية - أرض الجميلي - الحصايا - عزبة الوادي - تقسيمات الصداقة الجديدة - أطلس - البشارية - الشونة - وسط المدينة - شرق البندر حتي النفق - الكورنيش - جبل تقوق - الشيخ هارون - كيما غرب حتي عزبة الحدود - كسر الحجر ).





وأهابت الشركة بالسادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع .





وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون أرضى.