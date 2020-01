التشكيلة المتوقعة لمباراة مان يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد 19 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر ضمن م نافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكانت قد انتهت منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، حيث يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد فوزه الاخير على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.





وشهدت هذة الجولة بعض المفاجآت في النتائج، حيث سقط فريق ليستر سيتي في فخ الهزيمة أمام فريق ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 على ملعب الكينج باور.





موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد :-



وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق مانشستر يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد :-



واستقر يورجن كلوب مدرب ليفربول على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





اليسون - فان دايك - روبرتسون - الكسندر ارنولد - جوميز - هندرسون - فينالدوم - فابينهو - محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.





بينما تأتي التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر يونايتد :-



دي خيا - ويليامز - وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - فريد - ماتيتش - دانييل جيمس - انطوني مارسيال - جرينوود - بيريرا.





وتأتي مواعيد مباريات الجولة المقبلة في البريميرليج :-



- يوم السبت 18 يناير



واتفورد vs توتنهام هوتسبير - في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.



بينما ستقام 6 مباريات في الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم أيضاً، وتأتي هذة المباريات كالآتي :-





- أرسنال vs شيفيلد يونايتد.

برايتون vs استون فيلا.

مانشستر سيتي vs كريستال بالاس.

نوريتش سيتي vs بورنموث.

ساوثهامبتون vs ولفرهامبتون.

وست هام vs إيفرتون.





نيوكاسل يونايتد vs تشيلسي - في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.