Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيلة المتوقعة لمباراة مان يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:08 ص
Advertisements
ليفربول ويوناتيد
ليفربول ويوناتيد
أحمد عصام
Advertisements


يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد 19 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد في مدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وكانت قد انتهت منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، حيث يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد فوزه الاخير على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الوايت هارت لين الجديد.


وشهدت هذة الجولة بعض المفاجآت في النتائج، حيث سقط فريق ليستر سيتي في فخ الهزيمة أمام فريق ساوثهامبتون بنتيجة 2-1 على ملعب الكينج باور.


موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق مانشستر يونايتد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.


التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد :-

واستقر يورجن كلوب مدرب ليفربول على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-


اليسون - فان دايك - روبرتسون - الكسندر ارنولد - جوميز - هندرسون - فينالدوم - فابينهو - محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.


بينما تأتي التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر يونايتد :-

دي خيا - ويليامز - وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - فريد - ماتيتش - دانييل جيمس - انطوني مارسيال - جرينوود - بيريرا.


وتأتي مواعيد مباريات الجولة المقبلة في البريميرليج :-

- يوم السبت 18 يناير

واتفورد vs توتنهام هوتسبير - في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

بينما ستقام 6 مباريات في الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم أيضاً، وتأتي هذة المباريات كالآتي :-


- أرسنال vs شيفيلد يونايتد.
برايتون vs استون فيلا.
مانشستر سيتي vs كريستال بالاس.
نوريتش سيتي vs بورنموث.
ساوثهامبتون vs ولفرهامبتون.
وست هام vs إيفرتون.


نيوكاسل يونايتد vs تشيلسي - في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.


- يوم الأحد 19 يناير

بيرنلي vs ليستر سيتي - في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
Advertisements

أخبار تهمك

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة نجم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"

منذ أقل من ساعة

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 8 ساعات

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 12 ساعة

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ ساعة و 6 دقيقة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 22 ساعة

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

إقالة وزيرة الصحة| "خبتطين في الراس توجع".. 42 ساعة تفصل بين كارثتين

منذ يوم

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

01:18 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

03:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status