وفاة نجم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"





أعلنت الصحف التركية وفاة الفنان رجب اكتوغ، أحد أبطال مسلسل "العشق الممنوع"، بعد معاناة من مرض الانسداد الرئوي لسنوات طويلة، وجسد اكتوغ شخصية حلمي أونال في العمل.





وشكل خبر وفاة اكتوغ 65 عامًا صدمة في الوسط الفني التركي.





وشارك الفنان الراحل شارك في بطولة عدد من الأعمال الشهيرة من أبرزها "وادي الذئاب"، و"الفراشات الزرقاء".





يذكر أن مسلسل "العشق الممنوع" حقق جماهيرية كبيرة منذ عرضه قبل ما يقارب الـ10 سنوات إلى يومنا هذا في تركيا والوطن العربي وعدد من الدول الأخرى ،











