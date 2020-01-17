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كهربا الورقة الرابحة فى تشكيل فايلر
الجمعة 17/يناير/2020 - 06:49 ص
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محمد جمال
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يسعي النادي الأهلي ومديره الفنى السويسري رينيه فايلر للإستفادة من لاعب الوسط الهجومي للفريق محمود عبد المنعم كهربا والذى ضمه الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية قادمًا من فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.
ويحاول رينيه فايلر فى تجهيز محمود كهربا من أجل الإستفادة منه فى مباريات الدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا خاصة بسبب الإصابات التى ربت الفريق خلال الفترة الماضية، والذى يُعد أبرزها إصابة رمضان صبحي.
أرقام محمود كهربا مع الأهلي
وشارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد فى 3 مباريات كانت بدايته مع الأهلي دخوله فى مباراة الفريق ونادى مصر فى بطولة الدوري المصري، ثم شارك فى لقاء الأهلي وبلاتنيوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ثم شارك أمام طنطا ببطولة الدوري المصري.
وكانت أولى أهدافه بقميص النادى الأهلى فى مرمي طنطا خلال اللقاء الماضي، وسجل هدفين بعد نزوله فى الشوط الثانى، وصنع هدف قبل نهاية اللقاء سجله مروان محسن.
موعد مباراة النادي الأهلي القادمة
يحل الأهلي ضيف ثقيل على المقاولون العرب يوم الأحد 19 يناير 2020 ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري، فى صراع بين الأهلي صاحب المركز الأول بعد الفوز فى 11 مباراة على التوالي وبين المقاولون العرب صاحب المركز الثانى خلف الأهلي والذى يقدم مردود مميز تحت قيادة مدربه عماد النحاس.
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