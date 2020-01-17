"الموضة السنة دي" لحكيم تحقق مشاهدات قياسية في أقل من 24 ساعة (فيديو)

حققت أغنية المطرب الشعبي حكيم، الجديدة "الموضة السنة دي"، عدد مشاهدات مرتفع فور طرح حكيم لها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" .





وبلغت مشاهدات الأغنية أكثر من 282,785 مشاهدة، منذ طرحها أمس الخميس الموافق 16 يناير.





والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق.





يذكر أن حكيم، طرح مؤخرًا أغنية "سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج.











