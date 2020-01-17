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موعد مباراة ريال مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:17 ص
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الريال واشبيلية
الريال واشبيلية
محمد جمال
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يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور ونظيره إشبيليه ضمن مباريات الجولة العشريت من بطولة الدوري الإسبانى، تحت قيادة الحكم خوان مارتينيز، فى لقاء يسعي فيه المرينجي لصدارة الليجا الإسبانية وسط المنافسة مع غريمه برشلونة.


وتوُج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسبانى الأخير والذى إسضافته السعودية، بعد الفوز فى مباراة نصف النهائي على فالنسيا بثلاثيه لهدف، ثم الفوز فى المباراة النهائية على فريق أتليتكو مدريد بركلات الترجيح بعدما انتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب الجوهرة المشعة بالسعودية.


موعد مباراة ريال مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني

بحل فريق إشبيليه ضيف ثقيل على ريال مدريد ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإسبانى فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، يوم السبت القادم.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وإشبيليه ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإسبانى، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، يوم السبت القادم، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.


ويحتل ريال مدريد المركز الثانى برصيد 40 نقطة بينما إشبيليه فى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.
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