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موعد مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:04 ص
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النصر والعدالة
النصر والعدالة
أمل الحلفاوي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسه العدالة، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، غداً الجمعة.


موعد مباراة النصر والعدالة في كأس الملك

ويقام اللقاء بين النصر والعدالة، عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.


النصر يسعى لاستعادة بريقه، وذلك بعد أدائه المتراجع في آخر لقائين، إذ أنه في آخر لقاء له في الدوري انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف.


أما في اللقاء الذي يسبقه في دور الـ16 من كأس الملك، حسم بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف.


القنوات الناقلة لمباراة النصر والعدالة في كأس الملك

وتذاع المباراة التي تجمع بين النصر والعدالة، ضمن منافسات كأس الملك، على قناة السعودية الرياضية الأولى.


جدير بالذكر أن الفائز من لقاء النصر والعدالة، سيلاقي الفائز من مباراة الأهلي والوحدة، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
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