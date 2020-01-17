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ريال مدريد ضد إشبيلية: القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:04 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
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يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو، يوم السبت 18/1، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.


يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة برشلونة على صدارة الدوري الإسباني.


بينما يحاول إشبيلية للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سانتياجو برنابيو، من أجل مواصلة مشوارة في المربع الذهبي لليجا.


موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية، يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت الإمارات.


القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد وإشبيلية، عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

التشكيل المتوقع لـ ريال مدريد أمام إشبيلية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ​إيدير ميليتاو​ - رافايل فاران - داني كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكاس مودريتش - إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل - لوكا يوفيتش.


التشكيل المتوقع لـ إشبيلية أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: توماش فاسليك.

خط الدفاع: جوليس كونديه - دييجو كارلوس - دانيال كاريكو - خيسوس نافاس.

خط الوسط: إيفر بانيجا - فيرناندو فرانسيسكو - جوان جوردان
أوليفر توريس.

خط الهجوم: لوك دي يونج - منير الحدادي.


ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 35.
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