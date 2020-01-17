تيم حسن يجسد شخصية قيادي فلسطيني شهير





أعرب الفنان السوري تيم حسن، عبر تغريدة له بموقع "تويتر" عن سعادته بتقديمه شخصية سيرة ذاتية للمرة الثالثة على مدار مشواره الفني بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق.





وكشف عن استعداده لتجسيد شخصية القيادي الفلسطيني الراحل أبو حسن سلامة، في مسلسل ينتمي لنوعية أعمال السير الذاتية ويحمل اسم "الأمير الأحمر".





وقال تيم حسن، في تغريدته: "الأمير الأحمر، سعيد لأني سأُقدم شخصية القيادي البارز أبو حسن سلامة، سيرة ذاتية هي الثالثة لي بعد مسلسلي نزار قباني والملك فاروق".





يذكر أن القيادي علي حسن سلامة –أبو حسن- كان شخصية استخباراتية كبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية أثناء تواجدها في لبنان، وكان قريباً جداً من الرئيس الراحل ياسر عرفات.



