ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز



تنطلق غدا السبت 18 يناير منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بأول ثلاث مباريات في الجولة.





مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز



وتلعب غدا ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز وجاءت مواعيدهم كالآتي: