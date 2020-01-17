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"سيد الخواتم" يضم اثنين من قدامى المحاربين في "لعبة العروش"

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:32 ص
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بوابة الفجر
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كشف القائمون على شركة "أمازون"، أن إنتاج مسلسلها التلفزيوني المنتظر "سيد الخواتم" سيدأ في نيوزيلندا في شهر فبراير المقبل.

وأعلنت الشركة عن الممثلين الأوائل في (The Lord of the Rings)، موضحة أن يضم اثنين من قدامى المحاربين في مسلسل "لعبة العروش" الشهير.

ومن بين الممثلين الخمسة عشر المشاركين في مسلسل "سيد الخواتم"، ينضم الممثلان البريطانيان روبرت أرامايو الذي لعب دور "نيد ستارك" الشاب، وجوزيف ماويل الذي لعب دور "بينجين ستارك"، في "لعبة العروش" الذي أنتجته شبكة HBO.

وسيكشف المسلسل التلفزيوني قصصا جديدة تسبق أحداثها ما كتبه المؤلف جي.آر.آر تولكين في The Fellowship of the Ring، وهي القصة الأولى في الثلاثية الملحمية الشهيرة التي تقع في الأرض الوسطى الخيالية.

ولم تكشف أمازون بعد عن تفاصيل الأدوار التي سيلعبها الممثلون الذين أعلنت عن أسمائهم إلى حد الآن، كما لم تعلن بعد عن قصة المسلسل.

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