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'pdf'.. تعرف على موعد إصدار كُتيب مشروع العلاج 2020

الجمعة 17/يناير/2020 - 06:02 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن إتاحة كُتيب مشروع العلاج للزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لعام 2020، بنظام "بي دي إف".

وقال في تصريحات صحفية، إن الكُتيب الإلكتروني الـ"بي دي إف"، سيتم توفيره للزملاء، وذلك بعد إضافة كل المستجدات التي طرأت على المشروع، والتي كان مجلس النقابة وافق عليها وأعلن عنها.

وأكد "عبدالمجيد" أن الكُتيب الورقي للعام الجاري، سيتم طباعته بداية فبراير المقبل، وتوزيعه على الزملاء المشتركين.
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