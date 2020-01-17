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"تساوي الكل" لحسين الجسمي تقترب من 3 ملايين مشاهدة (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:59 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي، "تساوى الكل" مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ونالت الأغنية إعجاب وثناء الجمهور، كما حققت أكثر من 2,691,126 مشاهدة، حتى الآن.

وعلق أحد الجمهور، قائلًا: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع". 

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.


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