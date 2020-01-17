رضا عبدالعال: اتحاد الكرة سيطبق أفشل "فار" في العالم

أكد رضا عبدالعال لاعب النادي الأهلي والزمالك الأسبق، أن المنظومة التحكيمية أحد أكثر الأمور تعقيداً في الكرة المصرية .

وقال في تصريحات لبرنامج سما الملاعب المذاع على فضائية MTC: اتحاد الكرة سيطبق أفضل "فار" في العالم لان الأزمة الحقيقية تتمثل في العنصر البشري الغير مؤهل للتحكيم.

وقال في تصريحات لبرنامج سما الملاعب المذاع على فضائية MTC: اتحاد الكرة سيطبق أفضل "فار" في العالم لان الأزمة الحقيقية تتمثل في العنصر البشري الغير مؤهل للتحكيم.