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رضا عبدالعال: اتحاد الكرة سيطبق أفشل "فار" في العالم
الجمعة 17/يناير/2020 - 02:37 ص
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أحمد عبده
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أكد رضا عبدالعال لاعب النادي الأهلي والزمالك الأسبق، أن المنظومة التحكيمية أحد أكثر الأمور تعقيداً في الكرة المصرية .
وقال في تصريحات لبرنامج سما الملاعب المذاع على فضائية MTC: اتحاد الكرة سيطبق أفضل "فار" في العالم لان الأزمة الحقيقية تتمثل في العنصر البشري الغير مؤهل للتحكيم.
وأضاف: تطبيق تقنية "الفار" لن تفييد ولن تضيف أي جديد لان التحكيم في مصر منظومة فاسدة وغير قادرة على مواكبة التطوير وهناك العديد من الشواهد التي تؤكد صحة كلامي .
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