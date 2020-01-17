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رضا عبدالعال: اتحاد الكرة سيطبق أفشل "فار" في العالم

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:37 ص
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رضا عبد العال
رضا عبد العال
أحمد عبده
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أكد رضا عبدالعال لاعب النادي الأهلي والزمالك الأسبق، أن المنظومة التحكيمية أحد أكثر الأمور تعقيداً في الكرة المصرية .

وقال في تصريحات لبرنامج سما الملاعب المذاع على فضائية MTC: اتحاد الكرة سيطبق أفضل "فار" في العالم لان الأزمة الحقيقية تتمثل في العنصر البشري الغير مؤهل للتحكيم.

وأضاف: تطبيق تقنية "الفار" لن تفييد ولن تضيف أي جديد لان التحكيم في مصر منظومة فاسدة وغير قادرة على مواكبة التطوير وهناك العديد من الشواهد التي تؤكد صحة كلامي .

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