بعد تحذيرات عالمية من "فيروس" غامض.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الكورونا"

لقي أكثر من 475 شخصًا مصرعهم بسبب فيروس "الكورونا" أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي ظهرت لأول مرة في عام 2012 بالسعودية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار العدوى، حيث اشتبه من خلال الاختبارات أنه من الممكن أن يكون سلالة جديدة من فيروس "كورونا".



وتوضح "الفجر" خلال السطور التالية فيروس الكورونا وأعراضه وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه.



ما هو فيروس "الكورونا"؟

يعد فيروس الكورونا هو أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوى الأنف، والجيوب الأنفية، وإلتهابات الحلق، وفي معظم الحالات لا تكون الإصابة به خطيرة باستثناء الإصابة بنوعيه المعروفين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والإلتهاب الرئوي اللانمطي أو ما يعرف بالمتلازمة التنفسية الحادّة الوخيمة.



أعراض الإصابة بـ"الفيروس"

تبدأ اعراض الفيروس بالجهاز التنفسي العلوي كالأنفلونزا بسعال وإرتفاع في درجة الحرارة وإلتهاب الحلق وصداع الرأس والحمى، لتتطور إلى إلتهاب رئوي حاد، ما يؤدي إلى تلف الحويصلات الهوائية وتورم أنسجة الرئة، وفي حالات عديدة قد يمنع الفيروس وصول الأكسجين إلى الدم؛ مسببًا قصورًا في وظائف أعضاء الجسم، ما قد يؤدي إلى الوفاة في حالات معينة.



مصدر "الفيروس"

جاء الفيروس بالتحديد من مصدر حيواني يوجد في شبه الجزيرة العربية، وتدور الإعتقادات والشكوك بأن هذا الحيوان هو الجمل، إلا أن هناك حاجة للقيام بمزيد من الدراسات والأبحاث للكشف عن معلومات أكثر عن هذا "الفيروس".



طريقة إنتقال "الفيروس".. العدوى.

ينتقل الفيروس بسهولة بين الشخص المصاب إلى السليم، وذلك عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي مثل السعال أو العطس.



كيفية الوقاية من "الفيروس"

1- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

2- تجنب التواصل المباشر مع الأشخاص المصابين بأي مرض.

3- تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم بدون غسل اليدين.

4- العمل على تطهير الأسطح التي تتلوث سريعًا.

5- تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات وبالأخص الجمال.

6- أخذ قسطًا كافيًا من الراحة وتناول كمية كبيرة من السوائل.

7- تناول الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية وتعمل على علاج التهاب الحلق والحرارة المرتفعة.

8- تهوية المنزل جيدًا مع تدفئته جيدًا أيضًا.



علاج "الفيروس"

للأسف، لا توجد علاجات محددة للأمراض الناجمة عن فيروس الكورونا، كما أن معظم الناس الذين يعانون من العدوى بفيروس الكورونا يتعافون بشكل تلقائي، وقد تساعد العلاجات التالية في تخفيف الأعراض: إستخدام مرطب للغرفة أو الاستحمام بالماء الساخن للمساعدة على تخفيف إلتهاب الحلق والسعال، وتناول أدوية تخفيف الألم والحمى، وشرب الكثير من السوائل والبقاء في المنزل والراحة.



مناظرة القادمين إلى مصر

في السياق، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت عن تفشي لحالات إلتهاب رئوي عددها 41 حالة منها حالة وفاة واحدة وتم تأكيد إصابة الحالات بفيروس الكورونا المستجد "nCOV" بالصين بتاريخ 7 يناير 2020، ويعد هذا الفيروس المستجد من مجموعة فيروسات الكورونا التي منها فيروس السارس وفيروس كورونا متلازمة الشرق الأوسط المستجد "MERS- CoV".

