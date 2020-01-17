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أصالة تغني "شامخ" لأول مرة على المسرح

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:23 ص
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بوابة الفجر
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تألقت المطربة أصالة نصري، أمس الخميس حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "ليالى القصيم".

وشهد الحفل لأول مرة غناء أصالة لأغنتيها الجديدة "شامخ" التي طرحتها قبل أسبوع وحققت نجاحًا كبيرًا وعدد مشاهدات مرتفعة تجاوزت الـ 5 ملايين مشاهدة.

ويأتي حفل أصالة ضمن جولتها الخليجية التى بدأت في القصيم وتتبعها بالتوجه إلى الكويت.

أغنية "شامخ" 
نجحت أغنية "شامخ" لأصالة، في تحقيق مشاهدات قياسي عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت أكثر من 5,355,225 مشاهدة. 

"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.

جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.




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الكلمات المفتاحية

فنانة شامخ اغنية اصالة

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