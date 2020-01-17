ساري يثير الجدل بتصريحات نارية عن رونالدو وميسي

أثار ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، جدلا كبيرا بتصريحاته المثيرة، بشأن تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز.







تصريحات ساري المثيرة عن رونالدو وميسي

وذكر ساري في تصريحاته عقب مباراة اليوفي أمام أودينيزي، أن رؤيته لأي لاعب في العالم يفوز بالكرة الذهبية أكثر من رونالدو أمر يزعجه كثيرا.





وقال ساري في حديثه لصحيفة "آس" الإسبانية: "أرغب في مساعدة البرتغالي كريستيانو ليفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، أنا منزعج لأن لاعب آخر يتفوق عليه، أفكر فيه دائمًا، نريد مساعدته جميعًا، إنه يستحق ذلك".





وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي قد نجح في التغلب على نظيره أودينيزي برباعية نظيفة، في ظل غياب رونالدو، مساء الأربعاء، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.