15 موسم رسمت طريق عبد الله السعيد نحو دخول نادي المائة بالدوري المصري



كتب عبد الله السعيد نجم بيراميدز اسمه بحروف من نور في قائمة نادي المائة بالدوري المصري، والتي تضم اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر في تاريخ البطولة المحلية.





ودخل "السعيد" نادي المائة بعدما احتسب هدف فريقه في شباك الاتحاد السكندري لصالحه، وذلك في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.





وسجل عبد الله السعيد 100 هدفًا خلال مشاركاته في بطولة الدوري المصري مع 3 أندية مختلفة هي (الأهلي 50 هدفًا – الإسماعيلي 36 هدفًا – بيراميدز 14 هدفًا)، ليصبح تاسع أعضاء نادي المائة بالبطولة المحلية والذي يضم كل من: