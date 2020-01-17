Advertisements
Advertisements
Advertisements

15 موسم رسمت طريق عبد الله السعيد نحو دخول نادي المائة بالدوري المصري

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:16 ص
Advertisements
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
علاء خليف
Advertisements

كتب عبد الله السعيد نجم بيراميدز اسمه بحروف من نور في قائمة نادي المائة بالدوري المصري، والتي تضم اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر في تاريخ البطولة المحلية.


ودخل "السعيد" نادي المائة بعدما احتسب هدف فريقه في شباك الاتحاد السكندري لصالحه، وذلك في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.


وسجل عبد الله السعيد 100 هدفًا خلال مشاركاته في بطولة الدوري المصري مع 3 أندية مختلفة هي (الأهلي 50 هدفًا – الإسماعيلي 36 هدفًا – بيراميدز 14 هدفًا)، ليصبح تاسع أعضاء نادي المائة بالبطولة المحلية والذي يضم كل من:


1- حسن الشاذلي .. 173 هدف (الترسانة)
2- حسام حسن.. 168 هدف(109 الأهلي– 38 الزمالك– 15 المصري– 6 الترسانة)
3- السيد الضيظوي .. 127 هدف (89 المصري – 38 الأهلي)
4- مصطفي رياض .. 122 هدف (الترسانة)
5- محمود الخطيب .. 109 هدف (الأهلي)
6- احمد الكأس .. 107 هدف (78 الأوليمبي – 25 الزمالك – 4 الاتحاد)
7- محمد أبوتريكة .. 106 هدف (79 الأهلي – 27 الترسانة)
8- جمال عبد الحميد .. 101 هدف (73 الزمالك – 28 الأهلي)
9- عبد الله السعيد.. 100 هدف (50 الأهلي – 36 الإسماعيلي – 14 بيراميدز)

عبد الله السعيد سجل أهدافه المائة في بطولة الدوري المصري خلال 15 موسم بالبطولة المحلية أكثرها تهديفًا (2015 / 2016) سجل خلاله 11 هدفًا، وأقلها تهديفًا موسم (2012 / 2013)، ولم يسجل خلاله أي أهداف والبطولة تم إلغائها بعد 17 جولة وجاءت أهدافه موزعة بالمواسم كالتالي:

- 2005 / 2006.. 4 أهداف
- 2006 / 2007.. 7 أهداف
- 2007 / 2008.. 5 أهداف
- 2008 / 2009.. 9 أهداف
- 2009 / 2010.. 3 أهداف
- 2010 / 2011.. 8 أهداف
- 2011 / 2012.. 4 أهداف
- 2012 / 2013.. لم يسجل والموسم لم يستكمل
- 2013 / 2014.. 9 أهداف
- 2014 / 2015.. 6 أهداف
- 2015 / 2016.. 11 هدفًا
- 2016 / 2017.. 10 أهداف
- 2017 / 2018.. 10 أهداف
- 2018 / 2019.. 4 أهداف
- 2019 / 2020.. 10 أهداف (لا يزال الموسم جاريًا).
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

7 مواجهات نارية في الجولة المقبلة من الدوري المصري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 16 ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 8 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

10:54 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

09:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status