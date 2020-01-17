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7 مباريات هامة في صراع القمة والقاع بالمجموعة السابعة للقسم للثالث

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:08 ص
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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تنطلق السبت مباريات الجولة الخامسة عشرـ من دوري القسم الثالث، للمجموعة السابعة ب، 7 مباريات مهمة في سباق الصدارة وصراع النجاة من الهبوط.

حيث يلتقي في اللقاء الاول بلدية الاسماعيلية مع النوبة علي ملعب بلدية الاسماعيلية، وكان لقاء الدور الاول انتهي بفوز النوبة علي بهدفين دون رد.

ويحتل النوبة، المركز الرابع، بجدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد البلدية، في المركز العاشر، برصيد 13 نقطة.

وفي اللقاء الثاني، يلتقي، فريق رأس البر، مع فريق دمياط، علي ملعب رأس البر، وكان لقاء الدور الاول، انتهي بفوز دمياط، بهدفين لهدف .

ويحتل رأس البر المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل النادي الدمياطي، المركز الثامن برصيد 21 نقطة

وفي اللقاء الثالث، يلتقي، فريق كهرباء الاسماعيلية مع نظيره، فريق سماد السويس علي ملعب كهرباء الاسماعيلية، وشهد الدور الاول فوز سماد السويس، بهدفين لهدف.

ويحتل الكهرباء المركز الثالث برصيد 26 نقطة بينما يحتل سماد السويس المركز الخامس برصيد 23 نقطة

وفي اللقاء الرابع، يلعب فريق مركز شباب ابو صوير مع نظيره، فريق بورتو علي ملعب أبو صوير، وفاز بورتو بهدف نظيف خلال الدور الأول.

ويحتل بورتو المركز الاول برصيد 35 نقطة، بينما يدخل شباب أبو صوير اللقاء محتلاً، المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة

وفي اللقاء الخامس، يواجه فريق منشية الشهداء، نظيره، فريق بورفؤاد علي ملعب الشهداء، وتغلب بورفؤاد في مباراة الدور الاول، بثلاثية نظيفة.

ويحتل الفريق البورسعيد، المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يحتل منشية الشهداء المركز السابع برصيد 22 نقطة

وفي اللقاء السادس، يخوض فريق غزل السويس لقاء هام مع فريق مركز شباب أبو شحاته علي ملعب الغزل بالسويس، وشهد لقاء الدور الأول، تفوق
أبو شحاته بثلاثية مقابل هدفين .

ويحتل غزل السويس المركز الاخير برصيد 3 نقاط ،بينما يتواجد ابو شحاته المركز قبل الاخير برصيد 10 نقاط

وفي اللقاء السابع والاخير بتلك الجولة، يلاقي فريق مركز شباب ميت الخولي نظيره، فريق غزل دمياط وكانت نتيجة الدور الاول فوز غزل دمياط بهدفين دون مقابل.

ويحتل فريق ميت الخولي المركز التاسع برصيد 14 نقطة بينما يتواجد فريق غزل دمياط المركز السادس برصيد 23 نقطة.
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