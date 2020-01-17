Advertisements
Advertisements
Advertisements

دسوق يستضيف عثماثون في ختام مؤجلات الدور الأول

الجمعة 17/يناير/2020 - 02:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام نور
Advertisements

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي دسوق، مباراة هامة، ومرتقبة، عصر السبت، أمام فريق عثماسون، في لقاء مؤجل بينهما ضمن ختام منافسات الدور الأول للمجموعة الـ 8 من دوري القسم الثالث.

وكانت المباراة قد تقرر تأجيلها مؤخراً، بسبب الظروف المناخية الأخيرة، وكثافة الأمطار علي ملعب دسوق.

يدخل فريق دسوق صاحب الأرض، والجمهور، اللقاء، بقيادة فنية لأحمد مصطفي بحثا عن العودة إلى طريق الانتصارات ومحاولة لدخول فريق دسوق لوسط الجدول.

علي الجانب الاخر أبناء عثماثون بقيادة محمد علوش، يأملون في مواصلة الزحف خلف كفر الشيخ المتصدر، والمحافظة على وجود الفريق بالقرب من منطقة المنافسة.

يذكر أن دسوق يحتل المركز الثاني عشر برصيد١١ نقطة، بينما يحتل فريق عثماثون المركزالرابع برصيد٢٥ نقطة.

وأسفرت باقي المباريات المؤجلة بتلك المجموعة عن، تعادل سيدي سالم مع مركز شباب الحنفي بهدف لكل فريق، بلطيم مع إتحاد بسيون بنفس النتيجة، وتغلب مطوبس على الزعفران بهدفين مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن بداية الدور الثاني للمجموعة الثامنة والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ سوف يقام الثلاثاء القادم.

ترتيب المجموعة الثامنة

١- كفر الشيخ ٣٤ نقطة
٢- صيد المحلة ٢٨ نقطة
٣- سمنود ٢٦ نقطة
٤- عثماثون ٢٥ نقطة
٥- الحامول ٢٤ نقطة
٦- سبورتنج كاسل ١٧ نقطة
٧- شباس الشهداء. ١٦ نقطة
٨- الزعفران ١٥ نقطة
٩- بلطيم ١٤ نقطة
١٠- مطوبس ١٣ نقطة
١١- اتحاد بسيون ١٢ نقطة
١٢- دسوق ١١ نقطة
١٣- سيدي سالم ٧ نقاط
١٤- الحنفي ٥ نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 8 ساعات

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. تفاصيل عرص الاتقاق السعودي المادية لضم وليد أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 12 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 16 ساعة

7 مواجهات نارية في الجولة المقبلة من الدوري المصري

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

10:54 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

09:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status