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أبرز تصريحات محمد صلاح عن مواجهة مانشستر يوناتيد

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:50 ص
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صلاح
صلاح
وكالات
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شدد محمد صلاح، مهاجم ليفربول، على أهمية مباراة فريقه مع ضيفه مانشستر يونايتد، الأحد القادم، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأحمر دائما ما يخلق للاعبين الدوافع.

وقال صلاح في لقاء حصري مع قناة «بين سبورت» اليوم الخميس، سيذاع كاملاً في وقت لاحق :" أن المواجهات المباشرة بين الفرق الستة الكبرى في الدوري الإنجليزي دائما ما تتسم بالقوة والندية، مشددا على أن مانشستر يونايتد كان موفقا بعدما فرض التعادل على ليفربول في لقاء الفريقين بجولة الذهاب في المسابقة".


وأضاف:" أتمنى أن نكون في حالة جيدة أمام يونايتد ونتمتع بالتركيز الكافي للحصول على النقاط الثلاث في اللقاء".

وتطرق للحديث عن لقاء الفريقين هذا الموسم في جولة الذهاب على ملعب (أولد ترافورد) حيث قال:" أتذكر أنهم قدموا أداء جيدا في مباراة الدور الأول، اللقاء كان جيدا من الفريقين، وسنحت لنا فرص لم نستغلها جيدا وهو ما تسبب في فقداننا نقطتين".

وأوضح:" كان بإمكاننا هز الشباك في أي وقت، وأتيحت لنا فرصة للتسجيل في آخر دقيقتين من المباراة، لكنهم كانوا موفقين في الحصول على نقطة التعادل".

وتطرق صلاح للحديث عن كلوب، حيث قال:" إنه يحفزنا للتركيز في المباراة المقبلة وعدم التكاسل وخطر الاعتماد على فارق النقاط الكبير، إنما هو دائما يحرك شيء بداخلك لتكون متحمسا من أجل المباراة المقبلة".

ويبحث صلاح، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، عن تسجيل هدفه الأول في مرمى مانشستر يونايتد، حيث يعد أحد ثلاثة فرق عجز صلاح عن هز شباكهم في الملاعب الإنجليزية حتى الآن بجانب فريقي أستون فيلا وسوانسي سيتي، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).
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