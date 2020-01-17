أرقام محمد صلاح مع ليفربول فى الموسم الحالي قبل مواجهة مانشستر يونايتد







ينتظر عشاق الكرة الأوربية و العالمية يوم الأحد المقبل مباراة قوية من العيار الثقيل تجميع بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ونظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ونظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة و الرابعة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش والسابعة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





قبل هذه المواجهة القوية يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي إحصائيات لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع الريدز هذا الموسم: