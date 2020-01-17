لقاءات صعبة لأندية أسيوط والمنيا في جولة مثيرة بالقسم الثالث





يقام السبت، في الثانية والنصف عصراً، مباريات، الأسبوع الثالث عشر، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، التي تضم أندية أسيوط والمنيا.



في المباراة الأولي، يحل فريق مركز شباب الخارجة، ضيفا على فريق بني مزار ، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مطاي.



وفي المباراه الثانية، يلعب فريق الهنداو، مع فريق مركز شباب سمالوط، في اللقاء الذي سيشهده ملعب الهنداو بمحافظه الوادي الجديد.



وفي المباراه الثالثة، يواجه فريق الوليدية، فريق القوصية، في المباراه التي سيشهدها ملعب الوليدية.



وفي المباراه الرابعة، يستقبل فريق نادي ملوي، نظيره، فريق مركز شباب القيس، في المباراه التي سيحتضنها ملعب ناصر ملوي.



وفى المباراه الخامسة، يلتقي فريق أسمنت أسيوط، فريق مركز شباب ناصر ملوي، في المباراة التي ستقام على ملعب أسمنت أسيوط.



وفي ختام لقاءات الجوله الثالثة عشر ، يحل فريق ناصر الفكرية، ضيفا على فريق ابوتيج، في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب أبوتيج.



وقد جاءت نتائج مباريات الاسبوع الماضي علي النحو التالي:



تعادل فريق القوصية، داخل ملعبه، مع فريق اسمنت أسيوط بهدف لكل فريق، وفاز مركز شباب ناصر ملوي علي فريق بني مزار، بهدف نظيف، وخسر فريق الهنداو من مضيفه فريق ناصر الفكرية، بهدف نظيف، وفاز فريق مركز شباب القيس، داخل ملعبه، علي فريق نادي الوليدية بهدفين نظيفين، وفاز مركز شباب الخارجة علي فريق ابوتيج بهدفين لهدف، وتعادل مركز شباب سمالوط، مع فريق نادي ملوي، بثلاثه اهداف لكل فريق.



مباريات الجولة الثالثة عشر



- أبوتيج × ناصر الفكرية

- بني مزار × مركز شباب الخارجة

- الوليدية × القوصية

- الهنداو × مركز شباب سمالوط

- أسمنت أسيوط × مركز شباب ناصر ملوي

- نادي ملوي × مركز شباب القيس



ترتيب المجموعة الثالثة



1- أسمنت أسيوط 25 نقطة

2- مركز شباب ناصر ملوي 21 نقطة

3 - ابوتيج 20 نقطة

4- ناصر الفكرية 20 نقطة

5- مركز شباب القيس 18 نقطة

6- نادي القوصية 16 نقطة

7- نادي ملوي 16 نقطة

8- مركز شباب سمالوط 14 نقطة

9- الوليدية 13 نقطة

10- مركز شباب الخارجة 12 نقطة

11- بني مزار 11 نقطة

12- الهنداو 9 نقاط