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ماذا قدم الأسد الفرنسي بافتيمبي جوميز مع الهلال هذا الموسم؟

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:13 ص
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جوميز
جوميز
أمل الحلفاوي
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أسد فرنسي أحدث ذعر في نفوس الخصوم بالدوري السعودي للمحترفين، منذ أن هبط إلى أرضه، في الموسم الماضي 2018-2019.


هو الفرنسي بافتيمبي جوميز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، والذي جعل أرقامه تتحدث عنه بعيدًا عن القوة الجسمانية التي يظهر عليها، بالإضافة إلى احتفاله الشهير الذي يرهب البعض.


جوميز خاض 13 لقاء هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين، وسجل 12 هدف، واستطاع أن يصنع 4 آخرين، أي ساهم بـ16 هدف للهلال من أصل 40 هدف سجلهم لاعبو الأزرق.


لعب 14 في دوري أبطال آسيا 2019، وكان له النصيب الأكبر في عدد الأهداف المسجلة، إذ أنه توج هدافاً للبطولة برصيد 11 هدف.


فيما لعب 3 مباريات في كأس العالم للأندية، وسجل هدفين للهلال من أصل 4 أهداف للفريق، وبهذا فقد أصبح أكثر لاعب في الهلال تسجيلًا للأهداف في مونديال الأندية.


كما لعب أيضاً لقائين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكنه عجز عن تسجيل الأهداف.


جدير بالذكر أن جوميز لعب في موسمه الأول مع الهلال، الموسم الماضي 2018-2019، 32 مباراة، وأحرز 24 هدف، وصنع 6، في بطولتي كأس الملك والدوري السعودي للمحترفين.
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