وزير التموين الأسبق: "فجأة لقيت في إيدي قنبلة والملايين هيجوعوا"



وأضاف خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن توقف هذه المطاحن عن العمل، كان يعني أن الصعيد لا يوجد به دقيق بعد 3 أيام، خاصة وأن أصحاب المخابز لديهم مخزون يكفي فقط لـ3 أيام.





وتابع أنه "خلال هذه الأزمة، شوفت أيام أسود من قرن الخروب، كان في ملايين الغلابة في الصعيد معرضين للجوع، وأنا المسؤول عن هذا الأمر".



وأشار إلى أن الأزمة مرت دون أن يشعر أحد، مستطردًا: "هذه أصعب فترة على الإطلاق في حياتي بالكامل، وهذا الأمر حدث في مارس 2012".



قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن توقف مطاحن مصر العليا عن العمل، نتيجة إضراب العمل، كان أصعب موقف تعرض له خلال فترة توليه حقيبة التموين، معقبًا: "فجأة كان في إيدي قنبلة موقوتة هتفرقع خلال 3 أيام".