Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التموين الأسبق: "فجأة لقيت في إيدي قنبلة والملايين هيجوعوا"

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:16 ص
Advertisements
جودة عبد الخالق
جودة عبد الخالق
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن توقف مطاحن مصر العليا عن العمل، نتيجة إضراب العمل، كان أصعب موقف تعرض له خلال فترة توليه حقيبة التموين، معقبًا: "فجأة كان في إيدي قنبلة موقوتة هتفرقع خلال 3 أيام".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن توقف هذه المطاحن عن العمل، كان يعني أن الصعيد لا يوجد به دقيق بعد 3 أيام، خاصة وأن أصحاب المخابز لديهم مخزون يكفي فقط لـ3 أيام.

وتابع أنه "خلال هذه الأزمة، شوفت أيام أسود من قرن الخروب، كان في ملايين الغلابة في الصعيد معرضين للجوع، وأنا المسؤول عن هذا الأمر".

وأشار إلى أن الأزمة مرت دون أن يشعر أحد، مستطردًا: "هذه أصعب فترة على الإطلاق في حياتي بالكامل، وهذا الأمر حدث في مارس 2012".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير التموين الأسبق وزير التموين التموين

أخبار تهمك

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ ساعة

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة نجم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"

منذ أقل من ساعة

نجل كيكي سيتيين يعلن عن مفاجأة مدوية لجماهير برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 22 ساعة

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم: مانشستر يونايتد يخطف صفقة الريال وإغلاق صفحة بوجبا نهائيًا وبشرى سارة قبل مواجهة إشبيلية في الليجا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطور جديد في واقعة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 14 ساعة

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: أول صفقة في عهد كيكي سيتين وتشافي يكشف سر رفضه تدريب البرسا وبشرى سارة لجماهير البلوجرانا

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

07:46 ص

الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

01:18 ص

شبح كهربا.. فريق سعودي ينقذ الأهلي من فخ الزمالك

10:31 م

زيدان يطلق تصريح قوي بشأن محمد صلاح (فيديو)

03:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status