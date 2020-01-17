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مباريات ساخنة للقباري وغزل كفر الدوار ورشيد وكفر بولين في القسم الثالث

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:14 ص
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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تقام السبت، سبعة مواجهات، ساخنة، في إطار منافسات الجولة الـ 17، من المجموعة الحادية عشر "الإسكندرية والبحيرة " في دوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصرا، حيث يستضيف فريق إيتاي البارود، نظيره، فريق نهضة العامرية.

ويلتقي مركز شباب القباري، مع نظيره، فريق سبورتنج، ويلعب فريق اسكندرية للبترول، مع فريق غزل كفرالدوار.

ويواجه فريق بدر، نظيره فريق رشيد، ويخوض فريق مركز شباب المعمورة موقعة نارية مع فريق كفر بولين,

ويواجه فريق مركز شباب العبور نظيره، فريق مركز شباب حوش عيسى، كما يحل نادي الترام ضيفاً على فريق كوم حمادة .

ومن المقرر أن تختم هذه الجولة، يوم الإثنين القادم، حيث يواجه، فريق مركز شباب كوم حمادة نظيره، فريق مياه البحيرة في مواجهة مرتقبة.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- سبورتنج 31 نقطة
2- مياه البحيرة 31 نقطة
3- الترام 27 نقطة
4- إيتاي البارود 25 نقطة
5- اسكندربة للبترول 24 نقطة
6- بدر 24 نقطة
7- شباب كوم حمادة 22 نقطة
8- كفربولين 21 نقطة
9- نهضة العامرية 20 نقطة
10- غزل كفرالدوار 19 نقطة
11- العبور 16 نقطة
12- المعمورة 16 نقطة
13- رشيد 15 نقطة
14- حوش عيسي 15 نقطة
15- القباري 13 نقطة
16- كوم حمادة 11 نقطة
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