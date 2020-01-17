بالأرقام.. ماذا قدم الزمالك في الموسم الحالي محليًا وإفريقيًا ؟



استعاد فريق الزمالك بريقه مجددًا بالموسم الحالي، بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية خلال المباريات الأخيرة في الدوري والبطولة الإفريقية علي حساب (أسوان– طنطا– زيسكو– الجونة)، وذلك بعد سلسلة من

النتائج المُخيبة سواء في بداية الموسم تحت قيادة مدربه السابق الصربي "ميتشو"، أو في المباريات الأولي للفرنسي "كارتيرون" مدرب الفريق الحالي.





خاض الزمالك في الموسم الحالي 22 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 13 مباراة بنسبة (59%)، وخسر 5 مباريات بنسبة (23 %)، وتعادل في 4 مباريات بنسبة (18%)، سجل لاعبو الفريق الأبيض 42 هدفًا بمعدل (1.9 هدف لكل مباراة)، بينما استقبلت شباكه 19 هدفًا بمعدل (0.86 هدف لكل مباراة).





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير ما قدمه فريق الزمالك بالموسم الحالي 2019 – 2020 في مختلف البطولات المحلية والإفريقية:-





- الدوري المصري:



خاض فريق الزمالك 12 مباراة في بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وحصد 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة.





ويتصدر قائمة هدافي الزمالك في الدوري الممتاز الثنائي مصطفي محمد وأحمد السيد زيزو وسجل كل منهما 4 أهداف في مباريات الفريق بالمسابقة المحلية هذا الموسم، ويأتي خلفهما المغربي محمد أوناجم ومحمود علاء وسجل كل منهما هدفين.





- كأس مصر:



لعب الزمالك مباراة وحيدة في بطولة كأس مصر أمام فريق الشرقية في دور الـ32 للبطولة، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 3-1، وتنتظره مواجهة قوية ضد فريق سموحة في دور الـ16.





- السوبر المحلي:



خسر فريق الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما في 20 سبتمبر 2019، في كأس السوبر المحلي الخاصة بموسم 2017 – 2018، ويلتقي "القطبين" مجددًا في لقاء السوبر لموسم 2018 – 2019 يوم 20 فبراير المقبل في الإمارات.





- دوري أبطال إفريقيا:



خاض فريق الزمالك 8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل لاعبو الأبيض 20 هدفًا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.





تخطي الزمالك فريق ديكاداها الصومالي في دور الـ64 بالبطولة الإفريقية بعدما تغلب عليه ذهابا وايابا 7-0، 6-0 على الترتيب، وتقابل مع جينيراسيون السنغالي في دور الـ32 وخسر في السنغال 2-1، وفاز في مصر 1-0 وتأهل لدور المجموعات الإفريقي.





لعب الفارس الأبيض 4 مباريات في مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية، خسر أمام مازيمبي 3-0، وفاز على أول أغسطس الأنجولي 2-0، وتعادل مع زيسكو يونايتد بالجولة الثالثة 1-1، قبل أن يفوز عليه في الجولة الماضية 2-0، ويمتلك 7 نقاط يحتل المركز الثاني بالمجموعة خلف مازيمبي المتصدر بـ 9 نقاط.