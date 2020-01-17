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تفاصيل إنشاء كباري مصر الجديدة (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:10 ص
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كباري مصر الجديدة
كباري مصر الجديدة
أمنية فوزي
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قال المهندس سعيد محمود حسن، رئيس إحدى الشركات المنفذة لكباري مصر الجديدة، إن الهدف من بناء الباري الجديدة هي سهولة الحركة المرورية، ومنع الإختناق والزحام.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء الخميس، أن العمل كان يجري في الليل والنهار لإنجاز كباري مصر الجديدة، لافتًا إلى أنهم أنجزوا المشروع في أسرع وقت ممكن.

وأوضح رئيس إحدى الشركات المنفذة لكباري مصر الجديدة، أن العمل كان يتم في منطقة صعبة للغاية، وكان يوجد عدد كبير من المرافق في باطن الأرض، متابعًا: "قمنا بتصنيع أكبر باكية معدنية في مصر، حيث يصل طوله لـ145 متر"، معلقًا: "الحمد لله إن ربنا قدرنا، وده حصل بتوفيق ربنا".
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