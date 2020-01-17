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بعد تراجع مستوي مهاجمي "القطبين".. تعرف على أفضل مهاجم في الدوري بالموسم الحالي (أرقام)

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:52 ص
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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يشهد الموسم الحالي 2019 - 2020 تألق عدد من المهاجمين في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجحوا في تسجيل أهداف حاسمة وقادوا أنديتهم لتحقيق انتصارات هامة في البطولة المحلية، وجذبوا أنظار عشاق الكرة المصرية وخبراء اللعبة في مصر خلال الجولات الماضية من المسابقة.


ويعد حسام حسن مهاجم فريق سموحة أفضل اللاعبين في مركز "المهاجم الصريح" بالموسم الحالي بفضل المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق السكندري هذا الموسم وقيادة فريقه للتواجد بالمركز السادس في جدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة.


ماذا قدم مهاجم سموحة في الدوري هذا الموسم؟

حسام حسن صاحب الـ 26 عامًا خاض مع فريق سموحة 12 مباراة في بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي بواقع 882 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 6 أهداف بمعدل (0.5 هدف لكل مباراة)، كما نجح في صناعة هدف وحيد خلال مباريات فريقه بالمسابقة المحلية.


وجاءت أهداف حسام حسن في الدوري الممتاز هذا الموسم في شباك أندية: المقاولون العرب - إنبي - طنطا "هدفين" - طلائع الجيش - المصري البورسعيدي، ويحتل مهاجم سموحة المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري العام هذا الموسم خلف، عبد الله السعيد لاعب بيراميدز متصدر الترتيب برصيد 9 أهداف، ومحمد شريف جناح انبي صاحب الـ7 أهداف.


كما خاض "حسن" مباراة وحيدة مع الفريق السكندري في بطولة كأس مصر، ضد فريق العبور في دور الـ32 من البطولة ولعب 83 دقيقة فقط، ونجح في احراز هدف الفوز لفريقه.


تألق حسام حسن مع سموحة بالموسم الحالي، يمهد الطريق أمام انضمامه لمنتخب مصر خلال المعسكر القادم، حيث يعاني منتخب الفراعنة من غياب المهاجم المميز القادر على احراز الأهداف من أنصاف الفرص، وقد يضمه حسام البدري لقائمة المنتخب لقيادة هجوم الفريق خلال الفترة القادمة.


تألق ثنائي المقاولون في الدوري بالموسم الحالي:

ومن المهاجمين المميزين في بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي ايضًا، التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون والذي يقدم عروضًا قوية رفقة "ذئاب الجبل"، حيث خاض 11 مباراة بالبطولة المحلية، سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف، وزميله محمد سالم والذي خاض 12 مباراة بالدوري هذا الموسم سجل 5 أهداف وصنع هدفين، وساهم الثنائي في قيادة فريقهما للتواجد بالمركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة.


تراجع مستوي مهاجمي الأهلي والزمالك:

في الوقت نفسه نجد تراجع كبير في مستوي المهاجمين في صفوف الأهلي والزمالك ، حيث نجد في القلعة الحمراء مروان محسن سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات لعبها بالدوري هذا الموسم، بينما سجل زميله المغربي وليد أزارو هدفين وصنع هدف وحيد في 7 مباريات ايضًا، وسجل جونيور أجايي 3 أهداف وصنع هدفين في 10 مباريات بالدوري.


أما في الزمالك نجد مصطفي محمد المهاجم الشاب يقدم أداءًا مميزًا هذا الموسم لكنه بعيد عن صدارة المهاجمين، حيث سجل 4 أهداف في 11 مباراة بالدوري بالموسم الحالي، بينما سجل عمر السعيد هدف وحيد في 6 مباريات، ويغيب التونسي خالد بوطيب عن المشاركة في المباريات مع الفارس الأبيض.
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