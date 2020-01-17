ضباب وبرودة.. الأرصاد تكشف طقس اليوم الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا، بشأن طقس اليوم الجمعة، أشارت فيه إلى أنه يسود طقس بارد على معظم أنحاء البلاد.



وقالت الهيئة في بيانها، إنه يسود طقس بارد على معظم أنحاء البلاد، وتشهد درجات الحرارة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتعمل على الحد من مستوى الرؤية الأفقية.



وتابعت الهيئة أن الضباب سيتكون وخاصة أثناء ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر وتحديدًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وبعض الأجزاء من السواحل الشمالية لذلك ناشدت الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تحدث في الطقس في تلك الأيام.



أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:



القاهرة 10 19



شبين الكوم 09 19



طنطا 09 19



دمنهور 10 18



الإسكندرية 10 19



بلطيم 10 19



مطروح 09 18



بورسعيد 10 19



دمياط 10 19



الزقازيق 10 19



الإسماعيلية 09 20



السويس 11 20



العريش 10 19



رفح 09 18



رأس سدر 12 20



نخل 04 19



طابا 09 19



كاترين 02 14



الطور 10 21



شرم الشيخ 13 22



الغردقة 11 23



مرسى علم 11 22



الفيوم 09 20



بني سويف 09 20



المنيا 09 21



أسيوط 08 21



سوهاج 08 22



قنا 07 23



الأقصر 07 24



أسوان 08 24