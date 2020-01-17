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"تعرف بحبك ليه" لحماقي تقترب من مليوني مشاهدة (فيديو)

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية "تعرف بحبك ليه" لمحمد حماقي، نجاحًا صخمًا فور طرحها في، حيث تجاوزت مشاهداتها الـ 1,981,602 مشاهدة.

أغنية "تعرف بحبك ليه" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان تامر على، توزيع موسيقي تميم.

وحازت الأغنية عدد مشاهدات ضخم منذ طرحها، عبر قناة حماقي بيوتيوب، كما علق الكثيرون من المشاهدين بتعليقات إيجابية.

وكان وسم، "تعرف بحبك ليه" للنجم محمد حماقي، قائمة مؤشرات تريند "تويتر".


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منوعات مزيكا حماقي تعرف بحبك ليه اغنية

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