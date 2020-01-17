باحث: حديث أردوغان عن ليبيا إمبراطوري من كتب التاريخ

قال أحمد عليبة، الباحث في الشأن الليبي، إن هناك رفض دولي للإتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين أنقرة وحكومات الوفاق الليبية، خاصة أنها لا تستند إلى أي شرعية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية لديها موقف ضد التدخلات التركية لكن بنسب متفاوتة.



وتابع "عليبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن تركيا تريد إعادة إنتاج مسار الأزمة السورية في ليبيا، ولكن القوى الدولية منتبهة تمامًا لما تريده أنقرة، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن ليبيا إرث عثماني، حديث إمبراطوري من كتب التاريخ، خاصة أن العالم الآن يحكمه نظام مختلف عما السابق.



ولفت إلى أن القبائل التي أشار إليها أردوغان بأنهم من أصول تركيا، ردت على "أردوغان" بأنهم مواطنون ليبورن ويعملون تحت السيادة الليبية، وهذا عامل مهم للغاية.

