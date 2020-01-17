بعد ضبط خلية لتشويه مصر.. خبير يحذر من أردوغان

رأى الدكتور سعد الزنط، الخبير السياسي، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية، أن ضبط خلية لجنة إلكترونية أمر متوقع، حيث أن أعدائنا يستهدفون تشويه مصر، حيث تعتبر تلك الخلايا أذرعا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يجري وراء وهم إقامة الخلافة.



وأشار "الزنط"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن استدعاء مصر للقائم بأعمال السفارة التركية، أمر طبيعي، حيث أنها واقعة جنائية، وأن الجانب التركي يحاول جر المسألة إلى أن جانب الحريات.



وأضاف أن هناك خطر بالفعل على الدولة المصرية من الأتراك، وأن هدف أردوغان هدم الدولة المصرية، منوها بأن الإحصائيات تشير إلى أن تركيا، أكثر دولة اعتقلت صحفيين مؤخرا.