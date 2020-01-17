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منتجة "جيمس بوند" تستبعد أن تقوم امرأة بدور العميل 007

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:47 ص
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بوابة الفجر
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قالت منتجة أحدث أفلام جيمس بوند، إن الشخصية المقبلة التي ستلعب دور العميل 007 لن تكون امرأة.

كما تزايدت التكهنات بشأن من سيحل محل الممثل دانييل كريج في تجسيد الشخصية.

ومن المقرر أن يتنحى كريج (51 عاما) عن أداء الشخصية بعد الفيلم الأحدث ”لا وقت للموت“ (نو تايم تو داي) والذي سيعرض في أبريل نيسان.

وانتشرت الشائعات بشأن من سيحل محل كريج وهل ستكون امرأة لكن باربرا بروكولي أبلغت مجلة فارايتي أن الممثل الذي سيلعب الدور سيكون حتما رجلا.

وقالت بروكولي وهي منتجة الفيلم إلى جانب مايكل جي. ويلسون ”يمكن أن يكون (الممثل) من أي عرق لكن لا بد أن يكون رجلا“.

وسلسلة أفلام بوند من أكبر السلاسل من حيث الإيرادات في العالم، إذ حقق فيلم (سبكتر) الذي أنتج عام 2015 إيرادات بلغت 880 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي بينما تجاوز فيلم (سكاي فول) الذي أنتج عام 2012 حاجز المليار دولار عالميا.

وقالت بروكولي إنها تؤمن بابتكار شخصيات نسائية قوية لكنها أضافت ”لست مهتمة بأخذ شخصية رجل ومنحها لامرأة كي تجسدها. أعتقد أن النساء أكثر أهمية من ذلك“.

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الكلمات المفتاحية

فن دراما جيمس بوند الفجر الفني افلام

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